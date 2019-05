“Låna av varandra är något som måste hända”



Det finns många osäkerhetsfaktorer att hålla öga på under 2019, handel, geopolitik, EU:s framtid, nya teknologier och nya affärsmodeller som växer fram. Tim Moonen, Managing Director, The Business of Cities, gästade Business Arena Göteborg för att tala om de nordiska städernas plats i det nya landskapet.

Frågan är hur städer och affärsverksamheter svarar mot ett allt mer osäkert politiskt läge i världen och till och med prat om avglobalisering. Tim Moonen ser dock att processen med globalisering och urbanisering i form av handel och affärsverksamheter fortsätter trots olika hot och disruptiva skeenden på den internationella arenan.

– Faktum är att vi ser städer som växer och ackommoderar en mer diversifierad ekonomi. Men också affärssidan expanderar sina strategier över hela världen, de ser att städer är platsen de vill vara och konsoliderar sina tillgångar kring städer och det är också dit talangen går. Intressant också så ser vi en delning mellan de stora geopolitiska grupperna, men samtidigt den alltjämt pågående processen av storstädernas framväxt och företag som försöker ta till vara på detta, säger Tim Moonen.

En intressant faktor när det under flera år har pratats mycket om innovationsekonomin är att också den traditionella industrin fått ett uppsving. Tim Moonen menar att innovationsekonomin verkar som en disruptiv kraft på alla sektorer i en stad. Inte minst Göteborg ser en stärkt tillverkningsindustri, och nischer kring industrin, som staden har utvecklat och ackumulerat över senaste 50 eller 100 åren.

– Jämfört med andra städer, även postindustriella, så behåller Göteborg och skapar nya företag runt sitt industriella arv. Det ska inte ses som något separat till innovationsekonomin utan som en del av den. Så det finns frågetecken kring vilka behov som finns i form av utrymme och finansiering. Är det en ny modell för industrins utveckling som behövs och hur främjar du den, det borde vara den stora frågan, säger Tim Moonen.

Något annat Tim Moonen tar upp är att vi kommer se allt större städer i framtiden, världsmetropoler. I Norden kommer vi inte kunna nå samma skala som i andra regioner i världen. Frågan är hur man kan jobba föra att synas bättre. Moonen tror att det kommer finnas vissa marknader och affärsområden där det kommer krävas en viss storlek för att ens synas på listan som ger globala möjligheter.

– Jag tror att städer och regioner på 4-7 miljoner kommer att synas på den radarn. Hur ser då länken ut mellan Oslo, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och även Stockholm? Hur länkas dessa infrastrukturellt? Men också det ekonomiska samarbete och ekonomiska komplement som existerar mellan städerna. Det behövs utvecklas mer genomtänkt tror jag för vi ser uppkomsten av mega-regioner på upp till 50 miljoner. Den här regionen är fantastisk i termer av kvalité och sina nischer, men skala är också viktigt så att bygga rätt och låna av varandra är något som måste hända, säger Tim Moonen.

Mattias Fröjd