K2A till Stockholmsbörsen

K2A Knaust & Andersson Fastigheter, som bygger hyreshus av trä, avser att notera bolaget på Nasdaq Stockholm och gör i samband med detta göra en nyemission riktad till allmänheten.

Bolaget tänker emittera B-aktier upp till ett värde av 230 miljoner kronor. Därutöver kommer bolagets vd och grundare Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren sälja aktier för upp till 70 miljoner kronor. Det totala erbjudandet uppgår därmed till 300 miljoner kronor.

– Att K2A nu noterar bolagets B-aktier är en viktig milstolpe i bolagets historia. Vi är väldigt stolta över det stora intresse vi mött från investerare – det visar inte minst att kapitalmarknaden ser potentialen i ett grönare fastighetsalternativ. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam hållbar utveckling och leva upp till nya aktieägares förväntningar, säger Johan Knaust enligt ett pressmeddelande.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 150 miljoner kronor.

Vid en notering kommer även bolagets preferensaktier, som i nuläget handlas på First North, att flyttas till Stockholmsbörsens huvudlista. Handel med stamaktier och preferensaktier beräknas påbörjas den 20 juni.

K2A hade per den 31 mars totalt 5 364 lägenheter i fastighetsportföljen, varav 2 087 lägenheter i förvaltning, 411 lägenheter i produktion och 2 866 lägenheter i projekt.

Den totala uthyrbara ytan uppgick till lite drygt 73 000 kvadratmeter och det totala bokförda fastighetsvärdet uppgick till 3,3 miljarder kronor.

K2A uppger att man har som ambition är att bibehålla den historiskt starka tillväxttakten av fastighetsbeståndet och målsättningen att byggstarta 500 bostäder under 2019 och 2020. På lång sikt siktar bolaget på att byggstarta 700-1 000 lägenheter per år.

Målsättningen fram till 2024 är att öka driftsöverskottet med i genomsnitt minst 25 procent per år och det långsiktiga substansvärdet med i genomsnitt minst 20 procent per år och att detta ska göras med en belåningsgrad under 65 procent för förvaltningsverksamheten.

Oskar von Bahr