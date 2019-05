Johan Knaust: Vi gynnas av bostadsoron

Oron på bostadsrättsmarknaden spelar K2A i händerna då konkurrensen om mark minskar samtidigt som kunderna i högre utsträckning söker sig till hyresrättsmarknaden. Det säger K2A:s VD Johan Knaust till Fastighetsnytt efter måndagens besked att bolaget kommer noteras på Stockholmsbörsen.

Att bygga hyresrätter leder generellt sett till lägre vinstmarginaler än att bygga bostadsrätter, delvis beroende på att hyresnivåerna är reglerade. Det gör att bostadsrättsbyggare pressar upp priset på mark.

– En bostadsrättsutvecklare har alltid kunnat betala mer än vad vi har kunnat betala. Det har varit tufft. Som det ser ut nu, när utvecklingen har stannat av, vilket har öppnat upp nya möjligheter för oss, säger Johan Knaust till Fastighetsnytt.

Den svajande bostadsmarknaden gör även att fler söker sig mot ett billigare alternativ.

– Det är klart att många fler har fått det svårare att finansiera exempelvis ett förstagångsköp. Jag tror det är alltfler som sökt sig till hyresrättsmarknaden då de sett att bostadsrättsmarknaden inte bara är en kurva som går rakt uppåt, säger Knaust.

Bolaget har som mål att produktionsstarta 500 bostäder i år och nästa år. Det är ungefär där bolaget har legat de senaste åren. På längre sikt är målet att starta 700-1 000 bostäder per år.

– Inom en femårsperiod kommer vi vara uppe på 1 000 bostäder per år, säger Johan Knaust till Fastighetsnytt.

Bolaget har även som mål att öka driftsöverskottet med i genomsnitt minst 25 procent per år fram till 2024. Det långsiktiga substansvärdet ska växa med i genomsnitt minst 20 procent per år under samma period.

Driftsöverskottet och substansvärdet har växt snabbare än så historiskt sett och enligt Johan Knaust kommer siffrorna successivt att sjunka mot målet de kommande åren.

Hållbarhet som vinstgenerator

En annan trend som gynnar K2A, som bygger Svanenmärkta hyreshus i trä, är trenden mot ökande miljömedvetenhet. Enligt Johan Knaust visar en livscykelanalys att trähusen har hälften så stor klimatpåverkan som andra byggmetoder.

Dessutom kan bolagets fokus på hållbarhet sänka finansieringskostnaderna.

– Vårt hållbarhetsarbete har varit enormt värdeskapande, säger han.

De senaste åren har stora fastighetsbolag i allt högre utsträckning börjat ge ut gröna obligationer men det är en möjlighet som mindre fastighetsbolag som K2A inte kan använda sig av. Därför lånade bolaget pengar av Nordea enligt en ny modell.

– Förra året var vi först i Sverige med att göra ett grönt lån. Det vi gjorde var att vi tog samma ramverk som fanns i de gröna obligationerna och la till det till ett traditionellt banklån. På så sätt kunde vi få gynnsammare finansieringsvillkor än vi annars skulle fått, säger Johan Knaust.

K2A grundades 2013 av Johan Knaust tillsammans hans farbror Olle Knaust och Christer Andersson. Johan Knaust och Christer Andersson hade tidigare varit med och grundat Sveafastigheter 2003.

Oskar von Bahr