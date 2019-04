“MKB har en viktig roll att fylla”

Malmö brottas likt många andra städer för att hålla fart i bostadsbyggandet, inte minst för den unga befolkningen. Fastighetsnytt träffade Marie Thelander Dellhag, nytillträdd vd på MKB, under Business Arena Malmö.

Marie Thelander Dellhag tillträdde den 26 februari som ny vd, en roll hon tog över efter Terje Johansson. Hon var på plats under Business Arena Malmö för att tala om Malmös bostadssituation och vad som behöver göras framåt. Som ny på posten har den inledande tiden handlat mycket om att lära känna både bolag och stad, via cykel.

– Utöver att lära känna politiken och staden som sådan så cyklar jag omkring i våra områden och träffar personal, tittar på våra fastigheter och bekantar mig med Malmö, MKB och våra olika verksamhetsområden, säger Marie Thelander Dellhag.

Malmö är på tillväxt precis som många andra städer, vilket också ställer krav på att det byggs bostäder. Här ser Marie Thelander Dellhag att MKB har en viktig position.

– MKB har byggt ganska mycket under de senaste fem åren. Vi satte någon form av rekord för vår del under förra året med 783 färdigställda bostäder. Vi försöker bygga i hela staden i olika segment och vi tänker fortsätta vår ambition att hålla de här nyproduktionsnivåerna på över 500 bostäder under en överskådlig framtid. Vi bedömer att det är en efterfrågan och att vi har en viktig roll att fylla i samhällsbygget med våra bostäder, säger Marie Thelander Dellhag.

Den stora frågan handlar förstås om att lyckas tillhandahålla bostäder för de med en mindre plånbok. Den stora gruppen med yngre som ska ut på bostadsmarknaden har en svår situation i hela Sverige och inte minst i Malmö som har en stor andel unga i staden. Marie Thelander Dellhag menar att man försöker bygga i alla segment till rimliga hyresnivåer, även student- och ungdomsbostäder.

– Det vi också gjort är att använda oss av investeringsstödet där det varit möjligt, vilket också har varit ett sätt att få ner hyran med uppemot 1 000 kronor i månaden. Vi har också sjysta inkomstkrav så att man kan efterfråga våra bostäder även om man inte har så stora marginaler. Jag tänker att det matchar kundgruppen unga, men även äldre och andra på bostadsmarknaden, säger Marie Thelander Dellhag.

