Spår affärer för 150 miljarder 2019

Statistiken är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 2, 2019. Siffrorna återspeglar årets första två månader.

Trots att många spår lågkonjunktur och nedgångar har transaktionsmarknaden för fastigheter börjat starkt under 2019. Även om antalet avslut varit något färre än tidigare, har flera av dem varit stora. Mikael Söderlundh från Pangea och Newsecs Alexandra Lövgren spår ett starkt transaktionsår även 2019, bland annat genom ett antal större strukturaffärer.

Kommentar: Mikael ­Söderlundh, Head of ­Research, partner, Pangea Property Partners

– Efter ett starkt fastighetsår 2018 har transaktionsmarknaden fortsatt vara mycket aktiv under början av 2019. I februari omsattes fastigheter till ett värde om 15 miljarder och volymen för årets första två månader summerar till hela 25 miljarder, vilket är en rekordnotering för perioden. Utländska köpare fortsätter att vara nettoköpare och har stått för cirka 30 procent av transaktionsvolymen.

– Sett till avslutsfrekvens fortsätter trenden med att det sker färre men större affärer. Under årets första två månader genomfördes totalt 46 transaktioner vilket ger en genomsnittlig storlek strax över 550 miljoner. Det kan jämföras med femårssnittet på 385 miljoner. På aktiemarknaden steg svenska fastighetsbolag (PREX Sverige) med 10 procent under årets första två månader, vilket ger en samlad värdestegring på 31 procent över de senaste 12 månaderna. Fortsatt bäst har det gått för bolag med fokus på industri/lager (PREX Industri/lager) som ökat hela 55 procent under de senaste 12 månaderna, och sämst har det gått för bolag med inriktning på handel (PREX Handel) som stigit med bara 2 procent.

Kommentar: Alexandra Lövgren, Head of Research, Newsec

– Fastighetsmarknaden i Sverige har haft en historiskt stark start på året där transaktionsvolymen* under januari och februari uppgick till 25 miljarder kronor fördelat på 48 transaktioner. Detta kan jämföras med samma period 2018 då transaktionsvolymen nådde 13,5 miljarder kronor fördelat på 58 affärer. Under 2019 har det alltså skett färre transaktioner än föregående år, men transaktionerna har varit betydligt större till volymen än samma period 2018.

– Affären mellan Allianz, CBRE GIP och NRP (en logistikportfölj med åtta fastigheter i Sverige och Danmark som såldes för fyra miljarder kronor) indikerar att intresset för logistikfastigheter på den svenska och nordiska marknaden är fortsatt stort och totalt har logistiksegmentet stått för cirka 22 procent av den totala transaktionsvolymen under årets första två månader.

– Newsec bedömer att transaktionsmarknaden för fastigheter kommer att vara fortsatt stark under 2019 med en hög transaktionsvolym på omkring 150 miljarder. En rejäl substansrabatt på fastighetsbolagen bedöms leda till ett antal större strukturaffärer och att flera bolag väljer att renodla sina portföljer under året.

*transaktioner över 40 miljoner kronor.

Redaktionen