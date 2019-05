Starkt förvaltningsresultat från SBB

SBB redovisar ett kraftigt ökat förvaltningsresultat i det första kvartalet och meddelar samtidigt att nettobelåningsgraden skulle rasa till 40 procent om man räknar in DNB-försäljningen och några andra åtgärder som bolaget vidtagit.

Hyresintäkterna ökade till 429 miljoner kronor i det första kvartalet från 390 miljoner under motsvarande period förra året. Förvaltningsresultatet ökade samtidigt till 106 miljoner kronor från 73 miljoner. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidsinlösen av lån och andra finansiella engångsposter som sänkte resultatet med 25 miljoner kronor.

Nettobelåningsgraden uppgick till 52 procent vid utgången av kvartalet.

– Givet de emissioner av D-aktier om ca 750 mkr och emissionen av hybridobligationen om ca 3,2 mdkr som gjorts efter kvartalets slut, DNB-försäljningen om ca 4,9 mdkr samt en planerad återbetalning av 3,4 mdkr säkerställd skuld och förvärv i Finland, skulle proforma-nettobelåningsgrad landa på ca 40 procent, skriver Ilija Batljan i vd-ordet.

Både S&P och Fitch har nyligen höjt SBB:s kreditbetyg till BBB-, vilket motsvarar investment grade. SBB har i samband med detta meddelat att man avser öka betyget till BBB för att ytterligare få ner finansieringskostnaderna.

SBB uppger vidare att var 176 lägenheter under renovering under det första kvartalet och att ytterligare 75 lägenheter var uppsagda och planlagda för renovering med start under innevarande kvartal. Bolaget har som mål att renovera 600 lägenheter per år.

Oskar von Bahr