SBB genomför emission av hybridobligation i euro

Samhällsbyggnadsbolaget har genomfört en emission av en hybridobligation med evig löptid på den europeiska kapitalmarknaden. Man har emitterat 300 miljoner euro, 3,1 miljarder kronor, och även om det rör sig om en evig obligation så kan den lösas in om 5,25 år. Under den perioden har den en fast kupong om 4,625 procent per år.

Likviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål men framförallt för att betala av säkerställd skuld, skriver bolaget i ett pressmeddelande.”Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den europeiska kapitalmarknaden. Transaktionen är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB-rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Likviden från hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige,” säger Ilija Batljan, vd för SBB, i en kommentar.

Deutsche Bank agerade Struktureringsrådgivare i transaktionen. Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

