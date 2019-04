Inflationen klart under Riksbankens prognos i mars

Inflationen landade återigen en bra bit under Riksbankens prognos i mars. Om den trenden skulle hålla i sig så kommer inflationen ligga långt under målet under det andra halvåret då Riksbanken aviserat att nästa höjning ska komma.

Riksbankens målvariabel KPIF var 1,8 procent i mars, vilket var 0,5 procentenheter under Riksbankens egen prognos. Det var tredje månaden i följd som utfallet blev 0,4-0,5 procentenheter lägre än vad Riksbanken räknat med.

Riksbanken spådde i den senaste penningpolitiska rapporten att inflationen faller under 2-procentsmålet i juli för att sedan fluktuera i intervallet 1,5-1,9 procent under resten av året. Fortsatta inflationsutfall under Riksbankens prognos skulle därmed göra det svårt att få igenom den utlovade räntehöjningen.

Inflationsmåttet KPIF exklusive energipriser, som ofta nämns som en bra indikator på den underliggande inflationen, blev 1,5 procent i mars. Den siffran har fluktuerat i intervallet 1,2-1,6 procent under hela 2018 och 2019. Senaste gången den var i linje med inflationsmålet var i augusti 2017.

Oskar von Bahr