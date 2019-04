Dotterbolags-vd ökar i Serneke

Daniel Åstenius, vd för Serneke Bygg, har via sitt bolag Ledge Ing AB köpt 10 020 B-aktier i Serneke Group. Aktierna köpte han i två sjok på onsdagen till kurserna 49,6 kronor per aktie och 50 kronor per aktie.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

