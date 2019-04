Diös förvaltningsresultat steg i kv1

Diös förvaltningsresultat ökade 13 procent i det första kvartalet stärkt av ökade hyresintäkter och lägre kostnader. Delårsrapporten visar även att det Norrlandsfokuserade bolaget ökar investeringarna i det egna beståndet.

Hyresintäkterna steg 5 procent i det första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt backade serviceintäkterna 8 procent, vilket medförde att de totala intäkterna endast steg 2 procent till 457 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade 13 procent under perioden till 212 miljoner kronor. Fastighetskostnaderna minskade 6 procent under kvartalet, bland annat till följd av mindre utgifter kopplade till is och snö.

– Hyresintäkterna per kvm har på ett år ökat med 7 procent till följd av ett förädlat bestånd, stigande hyresnivåer och en minskad andel industrifastigheter till förmån för centrala kontors- och samhällsfastigheter. Kostnaderna för första kvartalet är lägre och mer normala jämfört med samma kvartal föregående år, skriver Knut Rost i vd-ordet.

Bolagets investeringar i befintligt bestånd, det vill säga om- och tillbyggnader samt energibesparande åtgärder, ökade mer än 90 procent till 316 miljoner kronor.

– Investeringsvolymen om 316 mkr är rekordhög för ett enskilt kvartal. Det vittnar om en hög aktivitet och att efterfrågan på anpassningar från våra hyresgäster är god, skriver Knut Rost.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 65 miljoner kronor i kvartalet, en minskning från 106 miljoner kronor under motsvarande period förra året.

Oskar von Bahr