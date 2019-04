AL hyr ut i Sickla Front

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med tre ytterligare hyresgäster i Sickla Front, i Stockholm. Nya hyresgäster är Klarahill, Livihop och Secmaker.

Klarahill hyr nästan 650 kvadratmeter och flyttar sitt huvudkontor till lokalen. Livihop flyttar in på runt 450 kvadratmeter med sitt huvudkontor. Båda bolagen flyttar in i maj. Secmaker har redan flyttat in på drygt 700 kvadratmeter.

– Det är glädjande att så många företag väljer Sickla för sina nya kontorsetableringar. De blir grannar med etablerade globala företag som Atlas Copco, Epiroc, Intrum Justitia och Stora Enso, säger Camilla Waxin, Office Leasing Manager på Atrium Ljungberg.

Redaktionen