Tecknar avtal med Domstolsverket

Är du nyfiken på hur framtiden kan komma att se ut? Då kan onekligen Austin i Texas, vara rätt ställe att börja på. Under en dryg vecka i mars varje år samlas hundratusentals människor på konferensen South By Southwest. I år fick vi bland annat lära oss hur kinesiska CaiNiaos plan för att leverera en miljard paket under ett dygn.