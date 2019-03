På SXSW är dörren till framtiden på vid gavel

Är du nyfiken på hur framtiden kan komma att se ut? Då kan onekligen Austin i Texas, vara rätt ställe att börja på. Under en dryg vecka i mars varje år samlas hundratusentals människor på konferensen South By Southwest, kallat SXSW, för att tillsammans kika in i kristallkulan och diskutera framtiden.

Trots inriktningen på tech är det inte teknologin i sig som står i centrum. Istället är det seminarierna om vad som faktiskt sker med företag, branscher och samhällen när dessa digitaliseras som är de mest välbesökta.

Ett exempel på det var de många samtalen om hur städer, handeln och fastighetsbranschen ska klara av de stora volymerna paket som uppstår i kölvattnet av e-handelns genombrott.

CaiNiao, den kinesiska e-handelgiganten Alibabas logistikplattform, hade bland annat en presentation om vad deras plan är för att hantera de 50 miljarder paket varje år (Postnord hanterar 100 miljoner) med peak på Singles day då en miljard paket ska levereras under 24 timmar.

Kunderna i Kina med över 1 miljarder e-handlare via mobilappar som Alibaba och WeChat förväntar sig leverans samma dag eller nästa dag. De kan till och med få färsk mat och frukt inom 30 min.

För att lösa alla utmaningar med så många handlare och kunder var CaiNiao tvunget att utveckla en speciell appbaserad plattform för att hantera handlare, lagerlokaler, distribution, logistik, transportfordon och användare på en och samma plats. De erbjuder en hel infrastruktur av leveransfordon, drönare, olika logistiksystem som kylda & varma leveranser till hemmet, paketsystem och så kallade urbana torn som kan hantera paket på centrala platser.

I appen kan både kunden och e-handlaren se och ändra sina transporter och för den som av olika anledningar har svårt att använda appen finns självklart även en AI-assistent som man kan diskutera leveranserna verbalt med.

Men plattformen fungerar inte bara för kunder och handlare. Även budbäraren som kör ut paketen använder appen för att ta del av trafikinformation i realtid, men också för att få tips om vilka ställen där det går att rasta på och som exempelvis erbjuder gratis vatten.

Men det här är inte bara en fråga för storstäderna. Liksom i Kina bor många svenskar långt ifrån storstäderna, likväl kommer deras krav på distribution att öka i takt med att e-handeln utvecklas.

Hur lockar man folk att jobba med detta? Man vill ju gärna undvika att det blir som med Uber vars adelsmärke kommit att bli urusla arbetsförhållanden.

Här har Cainaio arbetat med att lyfta upp budbäraren som superhjälte. Överallt i städer finns annonser om den hårt arbetande budbäraren och hur de kämpar för att erbjuda invånare den service de förväntar sig. I appen får budbäraren en profil med vilka och hur många leveranser de gör, de vanligaste leveranserna erbjuds till dig som kund och du kan som kund även ge budbäraren beröm.

Nu är det visserligen skillnad på Kina och Sverige, inte minst vad gäller kundunderlagen, men frågan är om denna sorts lösning förr eller senare ändå kommer att bli verklighet även hos oss.

Miljonfrågan är nog mest vem som vågar eller har musklerna att ta steget först. Utan motsvarande starka e-handelsaktörer som Alibaba eller Amazon kan man naturligtvis fråga sig om det överhuvudtaget finns aktörer som törs. Personligen tror jag att vägen framåt ligger i samverkan och samarbeten.

Initiativ inom smarta städer

Men det är inte bara e-handelns framväxt som skapar nya utmaningar för städerna. På SXSW fick vi också lära oss att det i USA under 2019 pågår 78 olika initiativ inom smarta städer. En av de stora drivkrafterna är behovet att hantera transport och energi.

Inom transport är huvudfrågorna säkerhet och “mobilitet” och frågetecknen just nu gäller hur infrastruktur och trafikplaneringen måste utvecklas för att bereda plats för självkörande bilar. Tanken är att vi med utvecklade trafikplaneringsverktyg och smart infrastruktur kommer att kunna dela och använda transportmedel med varandra vilket i sin tur kan minimera skador och minska trafikstoppen. Visst låter det hoppfullt, men slutsatsen är att utvecklingen är helt beroende av ytterligare satsningar på 4G/5G och publika wifi.

Staden Detroit samarbetar med GM

Ytterligare ett exempel på samma tema var ett seminarium om hur Detroit och staten Michigan hanterar mobilitet i samarbete mellan flera olika aktörer. För att effektivisera trafikledningen och infrastrukturen samarbetar staden med olika sorters aktörer med allt ifrån biljätten GM, bildelningsbolaget Maven och startupen Derq, som hanterar säkerhetsfrågor kring infrastruktur.

I Detroit var lärdomen att samlas runt ett problem i taget – till exempel hur vi ska få fler människor från hemmet till arbetet, säkert, tryggt och bekymmersfritt. För att lyckas behövs samverkan där olika parter fokuserar på det den är bäst på vilket får till följd att samarbeten mellan jurister, trafikplanerare och biltillverkare blir självklara.

Nya kommunala organisationer

Här måste jag också få nämna den parallelldiskussion som fördes om hur den fortsatta digitaliseringen av städerna kommer att påverka det offentliga. Många av deltagarna menade att helt nya offentliga organisationer kommer att behöva skapas för att hantera utvecklingen. Bli därför inte förvånad om vi så småningom kommer att få se helt nya kommunala förvaltningar med CTO-staber och cyber security officers som jobbar med innovationer, tekniska infrastrukturer eller datorhanteringen.

Den personliga integritetens död

Till sist vill jag beröra en fråga som låg som ett moln över hela festivalen – nämligen vad som sker med den personliga integriteten när digitaliseringen tilltar. På SXSW menade många att vi redan passerat ”the point of no return”, det vill säga att den personliga integriteten redan måste betraktas som stendöd.

Inte nog med att vi via våra mobiltelefoner och internetvanor frivilligt ger bort oerhört mycket information om oss själva. Lägg till det att våra ansikten scannas av i trafiken, våra gener ska matchas för släktforskning via digitala tjänster, våra konversationer via videosamtal eller med våra digitala assistenter lagras någonstans.

Slutsatsen är att vi redan idag är väl övervakade och informationen som är resultatet av övervakningen blir en produkt, eller en insikt, som säljs.

Istället för att prata om dataskydd bör lagstiftarna istället fokusera på att reglera hur personlig data inte bör användas, var en gemensam slutsats. Här kan GDPR ses som ett bra första steg. Jag var imponerad, liksom jag är varje gång jag lyssnar till henne, av EU-kommissionären Margrethe Vestager, som driver regleringen runt att hantera den fria marknaden med demokratiska värderingar för att skydda medborgare i den digitala ekonomin. Under SXSW beskrev hon arbetet med att säkerställa en marknad i balans, då hon i jämförelse med andra som helst önskar att bryta upp bolag som Google, Amazon och Facebook, ser att detta bör vara sista utvägen. Men att stöd finns i regelverket de har.

En del av integritetsdiskussionen handlade också om skillnaden i synsätt på hur informationen kan användas affärsmässigt. I takt med att tillgången på publik data ökar vad gäller exempelvis sjukdomar, trafikinformation, våra lyssnarvanor och så vidare ökar dess kommersiella betydelse. Här nämnde flera oron att Kina och Indien blir mer och mer restriktiva med att dela med sig av datan – men inte nödvändigtvis inte för att skydda invånarna utan för att skydda sin marknad mot utländska aktörer. Det ger kinesiska och indiska bolag stora fördelar när de går in i nya marknader och gör det svårare för internationella bolag att konkurrera med dem på lika villkor.

Christoffer Börjesson

Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm