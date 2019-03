Newsec rekryterar inom finans

Newsec rekryterar Daniel Parry till den nya rollen som Head of Financial Management där han ska utveckla affärsområdet ekonomisk förvaltning.

Parry kommer närmast från Accountor.

– Vi har högt ställda planer för Newsecs fortsatta utveckling och som ett steg i detta optimerar vi nu vår organisation genom att rekrytera en Head of Financial Management, säger Mattias Johansson, Head of Newsec Property Asset Management in Sweden.

Redaktionen