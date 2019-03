MIT och KTH i gemensam satsning

Ett partnerskap och forskningsprojekt mellan Stockholm stad, KTH – Kungliga Tekniska högskolan och MIT – Massachusetts Institute of Technology ska titta närmare på design och digitalisering inom stadsbyggnad.

Samarbetet innebär att KTH och MIT tillsammans med Stockholms stad har tecknat en överenskommelse om att etablera ett forskningssamarbete med under namnet KTH-MIT Senseable Stockholm Lab.

– Vi är mycket glada över att få inleda detta samarbete med Stockholms stad; en av världens främsta städer på Unicorns och innovation, och med KTH, som har så många likheter med MIT. Vi har båda ett DNA präglat av teknologi och vi förenas i vår strävan efter att använda teknik för att hantera stora samhällsutmaningar, kommenterar Carlo Ratti, professor på MIT, i ett pressmeddelande.

Det gemensamma labbet kommer att ligga i KTH:s lokaler. Labbet består av tvärvetenskapliga forskare på MIT och KTH.

– Det här är ett unikt samarbete och en fantastisk möjlighet. Vår forskning matchar väldigt väl MIT:s inom stadsplanering och stadsutveckling. Det kommer gagna alla parter och tillsammans kommer vi kunna analysera och utveckla framtidens stad, där Stockholm är labbet och utgångspunkten. Kanske kan det här bli en samarbetsmodell för framtiden och närheten till MIT öppnar givetvis möjligheter också för våra studenter, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

Inriktningen för samarbetet är design och digitalisering för en utvecklad stadsbyggnad. Preliminärt föreslår MIT och KTH tre sammanhängande och kompletterande teman för forskningen.

Att känna staden: Big data och AI används i miljö- och stadsrumsanalyser för att ta fram lösningar för en hållbar stadsutveckling.

Den smarta stadens uthållighet (resiliens) och säkerhet: Big data som genereras i den urbana miljön, det offentliga rummet och framför allt kring de sociala interaktioner som sker i städer används i syfte att påverka stadsutvecklingen på innovativa sätt.

Ny styrning med AI och big data: Där ny användning av AI i kombination med stora datamängder används som ett verktyg för styrning (Governance) och utveckling av städer.

Partnerskapet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning. Stockholms stad går in med fem miljoner kronor per år och KTH går in med två miljoner per år. Medfinansiärer är Stockholms handelskammare och Newsec som bidrar med en miljon vardera per år.

Redaktionen