Derninger: Oscar Properties en svart låda

Det är inte möjligt för utomstående att dra några slutsatser kring hur Oscar Properties kommer klara sina skuldåtaganden framöver till följd av otillräcklig informationsgivning. Man kan därför fråga sig om bolaget kan ha brutit mot marknadsmissbruksförordningen.

Det skriver Hans Derninger, grundare av rådgivnings- och investeringsfirman Creopretium, i en analys.

Derninger noterar att Oscar Properties har räntebärande skulder på drygt 1,7 miljarder kronor, exklusive ett förlagslån om 175 miljoner kronor, varav drygt 1,1 miljarder förfaller till betalning redan under 2019.

Med tanke på förfalloprofilen är det viktigt för investerare att få en bild av hur mycket kontanter bolaget kommer få in framöver. Hans Derninger efterlyser därför mer information kring hur mycket pengar bolaget väntas dra in från de 754 enheter som färdigställdes under 2018..

– Detta är väsentlig information för investerare. Utan den informationen är det en svart låda. Det är omöjligt för en utomstående att att skapa sig en bild av sannolikheten för att Oscar Properties lyckas refinansiera sina skulder med förfall under 2019. I detta hänseende kan man fråga sig huruvida styrelsen har brutit mot marknadsmissbruksförordningen artikel 17, skriver han.

Vidare noterar Derninger att information rörande kommande utdelningar på bolagets preferensaktier lyste med sin frånvaro i bokslutskommunikén för 2018. Året innan angavs utdelningen på preferensaktien till 20 kronor per år och utdelningen på preferensaktien av serie B till 5 kronor per år.

–Om styrelsens förslag är att ställa in utdelningen för preferensaktier värda cirka 45 miljoner kronor, så kan det betraktas som en indikation på att cash conversion i sig inte kommer räcka till för att möta skuldförfallen 2019. Årsredovisningen för 2018 som publiceras i april kommer kasta ljus över detta, skriver Derninger.

Fastighetsnytt har sökt Oscar Properties för en kommentar.

Oskar von Bahr