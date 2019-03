Biomedicum vinner Årets Bygge

Vinnare av priset Årets Bygge blev Biomedicum som Akademiska Hus har uppfört åt Karolinska Institutet i Solna.

Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och omfattar alla typer av byggprojekt i Sverige, stora som små, såväl husbyggnads- som anläggningsprojekt liksom nybyggnad, ombyggnad och renovering. Projekten som tävlade denna omgång färdigställdes under 2018. Juryn gör i sin bedömning en sammanvägning av hur väl projekten uppfyller de fem huvudkriterierna Samverkan, Teknik/Innovationer, Tid/Kvalitet/Budget, Hållbarhet och Säkerhet/Arbetsmiljö.

Juryns motivering lyder:

“Vinnaren av Årets Bygge 2019 har lyckats med ett komplicerat och omfattande projekt. Projektgruppen har haft höga ambitioner vad gäller utveckling av samverkan, arbetsklimat och säkerhetstänk – och lyckats. Projektet har därutöver blivit klart före utsatt tid och till kraftigt sänkta kostnader jämfört med budget.”

Tidningen Byggindustrin skriver om Biomedicum bland annat att:

“Efter åtta år står Karolinska Institutets nya forskningsbyggnad Biomedicum i Solna klar. Ekonomiskt är projektet en succé. Slutnotan landade på 500 miljoner kronor under den totala programreviderade budgeten och verksamheten kunde flytta in ett halvår tidigare än planerat. Projektet har även haft ett extremt högt fokus på arbetsmiljö. Trots att Biomedicum har varit en arbetsplats där cirka 10 000 människor passerat under den fem år långa byggtiden har man inte haft någon riktigt allvarlig olycka.”

Läs mer om vinnaren på Byggindustrin.

Fakta:

Byggherre och projektledning: Akademiska Hus

Entreprenör: Skanska

Arkitekt: CF Möller

Byggstart: hösten 2013

Färdigställande: våren 2018

Hyresgäst: Karolinska Institutet

Bruttoarea: 65 000 kvadratmeter

Totalkostnad: 2 050 miljoner kronor

