Wallenstam spränger miljardvallen

Wallenstam redovisar för första gången ett förvaltningsresultat över 1 miljard kronor efter en stark tillväxt det gångna året. Samtidigt ser bolaget positivt på framtiden även om det finns en viss osäkerhet på vissa delar av bostadsmarknaden, och på sistone även i obligationsmarknaden.

I det fjärde kvartalet isolerat steg förvaltningsresultatet 37 procent till 253 miljoner kronor, vilket bidrog till att höja helårssiffran med 25 procent till 1 011 miljoner kronor. Årets utdelning höjs till 1,90 kronor från fjolårets 1,80 kronor.

– Under 2018 har vi nått ett förvaltningsresultat över 1 miljard. För mig personligen är det en betydelsefull milstolpe – särskilt med tanke på att jag som vd för bolaget även har upplevt ett förvaltningsresultat på minus 50 miljoner kronor, skriver Hans Wallenstam i vd-ordet.

Hans Wallenstam tog över rodret i bolaget i början av 90-talet då fastighetskrisen rasade.

Vidare återlägger bolaget en tidigare nedskrivning av vindkraftverk på 0,5 miljarder kronor, vilket har en positiv inverkan längre ner i resultaträkningen. Orsaken är att elpriserna stabiliserats på en högre nivå.

På bostadssidan ser bolaget en fortsatt minskad efterfrågan på bostadsrätter medan efterfrågan på hyresrätter fortsätter att öka.

– Här ser vi inga tecken på avmattning, snarare tvärtom. Den stora bostadsbristen på de orter vi verkar är förstås en anledning till den starka efterfrågan, men också att hyresrättskonceptet ligger i tiden, det är ju en slags form av ”coliving”, skriver Hans Wallenstam i rapporten.

Han nämner, liksom Fabeges avgående vd Christian Hermelin, att obligationsmarknaden blivit osäkrare på sistone. Han tror dock att bolaget kommer stå starkt trots svagheter i delar av bostadsmarknaden och på obligationsmarknaden.

­– Det talas om att obligationsmarknaden blir något mer osäker, kanske högre prissatt och så vidare. Men i alla dessa miljöer vill jag påstå att Wallenstam har en fantastisk position, säger han i en filmad kommentar på bolagets hemsida.

Hans Wallenstam framhåller i sammanhanget att bolaget har en stark balansräkning och eftertraktade fastigheter som är centralt placerade i Göteborg och Stockholm.

Bolaget noterar även att man vida överträffat målet i den tidigare affärsplanen som löpte från slutet av 2013 till utgången av 2018. I slutet av förra året presenterade bolaget en ny femårsplan.

– Om vi hade använt samma modell i den förra affärsplanen, så hade det inneburit att vi under perioden 2014-2018 ökade substansvärdet med 34,80 kr per aktie. I den nya affärsplanen ska vi alltså öka med 40 kr per aktie, således ett nytt utmanande mål som vi kommer att sträva efter att uppnå till och med 2023, skriver Wallenstam i rapporten.

Wallenstams aktie stiger marginellt efter rapporten.

Oskar von Bahr