Vice vd till WELL

WELL fastigheter rekryterar Erik Gunnarsson till vice vd Finans för WELL Fondförvaltning som ska förvalta Well Fastighets BRF 2.0-fonder.

Erik Gunnarsson kommer närmast från Nordea Corporate Finance. Dessförinnan har han bland annat arbetat med Investor relations på Trelleborg AB och som analytiker på UBS Bank.

– Genom rekryteringen av Erik Gunnarsson växlar vi upp tempot i utvecklingen av BRF 2.0. WELL beräknas ta in 4 miljarder kronor de närmsta 4 åren för långsiktig finansiering av sina bostadsrättsföreningar. Eriks erfarenheter från den Danska obligationsmarknaden kommer betyda mycket i det arbetet, kommenterar Christofer Carlsson, grundare av WELL Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Redaktionen