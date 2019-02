Stora förluster för Oscar Properties 2018

Krisande bostadsutvecklaren Oscar Properties offentliggjorde på fredagen sin bokslutskommuniké, tillika en vinstvarning, för 2018. Bolaget gjorde en förlust på närmare en halv miljard under förra året och varnar för att 2019 kommer att bli ett mycket tufft år.

Det fjärde kvartalet blev tufft för Oscar Properties som gjorde ett rörelseresultat på -255,5 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på -292,8 miljoner. Förklaringen sägs i rapporten vara att man behövt ta på sig ökade kostnader för att få bostäder levererade enligt tidplan samt skriva ned värdet på sina byggrätter. Det senast nämnda bygger på ändrade marknadsförutsättningar. Därutöver har Oscar Properties, för att återigen få liv i sin försäljning, behövt sänka priserna på sina bostäder viket givetvis leder till negativa resultateffekter. Som ett resultat ökade försäljningen jämfört med fjärde kvartalet 2017 men den är fortfarande låg och under fjärde kvartalet 2018 sålde man 28 bostäder.

Över helåret 2018 uppgick rörelseresultatet till -371,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en vinst om 532,1 miljoner för 2017, och resultat efter vinst var negativt om 492,5 miljoner kronor. För 2017 gjorde Oscar Properties en vinst efter skatt om 350,5 miljoner kronor.

I sitt vd-ord hymlar inte bolagets vd och grundare Oscar Engelbert med att 2018 kunde ha blivit bättre:

”Trots att försäljningen ökar något så gör vi ett mycket svagt resultat. Den enskilt största orsaken är fördyringar som uppstått för att vi skulle klara att leverera bostäder i tid till våra kunder. Slutsatsen är att vi, och vårt byggbolag Allegro, måste fortsätta vårt pågående arbete för att förbättra kostnadskontrollen inom projekten och inom byggverksamheten. Vi måste också fortsätta lyfta kvaliteten inom vår projektplanering, utveckla avtalsstrukturer gentemot våra samarbetspartners och ta med oss erfarenheter från avslutade byggnationer till nya. […] Även om mycket beror på en försämrad marknad så måste förlusten göra oss självkritiska. Utvecklingen måste vändas. Därför är vi nu mitt i den största omställningen av Oscar Properties någonsin.”

Det har skrivits en hel del om de nya tag som Oscar Properties tagit på sistone och ska man lyckas vända utvecklingen behöver något ske snart. Bolaget har nämligen stora skuldförfall under 2019, enligt rapporten uppgår de till lite drygt 1,1 miljarder kronor samtidigt som kassan sinar. Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 101,7 miljoner kronor och det är högst oklart hur tålmodiga bolagets långivare är, och villiga att refinansiera dess skulder. Under fjärde kvartalet amorterade bolaget lån motsvarande 409,5 miljoner kronor och tog upp nya sådana för 107,6 miljoner vilket visar att kapitalmarknaden inte helt är stängd men det lär bli kärvare och dyrare för varje vecka som kreditförfallen närmar sig.

Oscar Properties genomgår för närvarande ett mycket tufft stålbad och kämpar för sin överlevnad. Det är av största vikt att man kan realisera de värden som finns i bolaget och visa en förmåga att kunna betala sina skulder, och räntor. En lösning kan vara att ta in nytt eget kapital via aktieemissioner men det dels bli dyrt, dels leda till att nuvarande ägare späds ut. Stamaktiens kurs har mer än halverats under det senaste året och går man tillbaka ytterligare ett år har den förlorat över 80 procent av sitt värde. Det är inget man gärna vill gå in i en nyemission med.

Sverrir Thór