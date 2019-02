Kilenkrysset byter vd

Jan Persson tar åter över rollen som vd för Kilenkryssetkoncernen i samband med att Jens Persson lämnar som vd.

Samtidigt tar Stefan Persson och Annika Persson mer operativa roller i organisationen.

– För mig som ägare är det med stor glädje vi i dag kan meddela att vi har funnit en stabil och långsiktig lösning för Kilenkryssets fortsatta framgång. Vi har under hösten genomfört en del av generationsskiftet i koncernen och jag är glad över att min son och min dotter nu går in och tar mer aktiva roller. Jens och jag har haft olika syn på hur Kilenkryssetkoncernen ska styras, men vi värnar om vår vänskap och har därför valt den här lösningen. Jag vill samtidigt passa på att tacka Jens för hans fina insatser. Under hans tid som vd har han bidragit med affärs- och verksamhetsutveckling som vi kommer att ha glädje av under en lång tid framöver, säger Jan Persson.

– Jag har varit engagerad i Kilenkrysset i närmare två år. Först som arbetande styrelseledamot från april 2017 och sedan november samma år som vd med uppdraget att fortsätta utveckla organisationen och företaget och skapa en struktur som skulle underlätta ett kommande, planerat generationsskifte för koncernen. Vi, Kilenkryssets ägare och jag, har nu i god anda och enighet konstaterat att förutsättningarna för fortsatt samarbete inte är gynnsamma. Vi är båda starka ledare, men med väldigt olika syn på hur verksamheten ska styras. Med tanke på vår nära vän- och släktskap vill vi inte riskera att äventyra framtida relation och jag lämnar därför Kilenkrysset för att återgå till industrivärlden, säger Jens Persson.

Redaktionen