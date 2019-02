Dubbelt upp för Diös

Diös resultat före skatt mer än fördubblades i det fjärde kvartalet pådrivet av positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Bokslutet visar även att belåningsgraden minskade för nionde året i följd.

Diös resultat före skatt landade på 576 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Motsvarande siffra 2017 var 268 miljoner.

Orealiserade värdeförändringar av fastigheter uppgick till 351 miljoner kronor i kvartalet jämfört med 65 miljoner kronor under motsvarande period året innan.

– Årets orealiserade värdeförändringar uppgår till 678 miljoner kronor och är en följd av förbättrade driftnetton, skriver Knut Rost i vd-ordet.

Belåningsgraden, som fallit kontinuerligt efter att ha toppat på 71,1 procent 2009, uppgick till 53,4 procent i slutet av 2018. Motsvarande siffra för 2017 var 57,1 procent.

Förvaltningsresultatet ökade 9 procent till 894 under året, vilket enligt Knut Rost främst berodde på ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader. Förvaltningsresultatet per aktie steg 7 procent under 2018.

– Vi menar att tillväxt skapar tillväxt. Vi sätter därför ett långsiktigt mål om att växa vårt förvaltningsresultat per aktie med minst 5 procent per år, skriver Rost.

Utdelningen för räkenskapsåret 2018 höjs till 3,00 kronor från 2,90 kronor 2017.

Diös aktie stiger 3,3 procent på torsdagsförmiddagen.

