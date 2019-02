Det händer saker när man får ta en paus

Krönikan är sedan tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1, 2019.

I februari förra året upptäcktes en tumör i min hjärna. Och nu är jag snart färdigbehandlad. Fix och trix, operationer, efterbehandling, strålning och sen cytostatika. Jaha – och snart är det helt klart. Men under tiden, så händer så otroligt mycket omkring en. Dels på nära håll; Anton har lärt sig använda näs-spray och min mamma tränar numer med mig på Puls & Träning. Men också därute, bland alla er andra. Och plötsligt ser jag allt som ett pussel där alla bitar behövs och faktiskt kämpar för samma sak. Alla vill åt samma håll, oavsett var de jobbat någonstans. Inte så stort för andra – men väldigt stort för mig!

Nu pågår allt från konferenser om digitala värden, till samskapande arbete för våra gemensamma FN-mål och även mer konkreta och praktiska händelser för att hantera vatten vid översvämningar, dels i Sverige men också internationellt. Det pågår överallt, hela tiden. Också för att många faktiskt byter jobb, och till och med trots det. Människor byter arbetsgivare, men brinner vidare inom sina fält och expertiser. Överallt händer detta, och det känns så skönt, att inget stannar bara för att jag stannat en kort stund.

För att lyfta ett par goda exempel på hur vi kan jobba, så finns Bangkok som just nu sjunker med 1-2 centimeter per år. Landskapsarkitekterna på Kotchakorn Voraakhom har nu skapat en park som kommer hjälpa Bangkok att stå emot översvämningar. En park med enorma dammar undertill, där överflödigt vatten kan samlas och sen användas som bevattning när vädret blir stekhett. Dessutom planeras det in lekparker, en amfiteater, ett museum och självklart mycket grönska.

I Milano planeras det att ”bygga” med träd, på höghus, längs med vägar, som takterrasser med odlingar och så vidare. Allt för att få ner temperaturen 2 grader. Koldioxiden kommer sugas upp av träden, från både bilar, transporter och fabriker.

I Sverige finns Botkyrka där man jobbar med kvinnor som är långtidsarbetslösa, och Sunne som fick pris för sin digitalisering av landsbygden. Och så klart alla projekt som pågår inne i städernas kärnor, med påbyggnader på tak, överdäckning av Centralen i Stockholm, och hur man kan simma i kanalen i Göteborg. Det går, om man pumpar in vatten utifrån och sen skiktar det, kan jag berätta!

Min egen resa pågår alltid. Både inom mig själv, men även utanför där jag ser alla stads- och samhällsbyggare som ett enda folk nu. Så finns motvikter i exempelvis Bolsonaro i Brasilien, eller kanske Trump. De som äger världen, men inte kan stoppa den. För man vill ju jobba på. Med sina samhällen, sina frågor och bekymmer. Ingen viktigare än någon annan. Så skönt ändå, att inse detta, det stora sammanhanget – där alla får höras och synas och skapa nyheter, i vilken form man nu väljer att göra det.

Sarah Bragée

Affärsstrateg stadsutveckling, Tyréns