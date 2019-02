Ny vd på We are Tomorrow

Terje Björsell har utsetts till ny vd för We are Tomorrow, moderbolag till I am Home och Sizes Works. Han kommer närmast från rollen som vice vd i bolaget.

– Jag ser framemot att bidra till framtidens städer där den moderna människans olika behov och livsglädje står i centrum och där vi är en viktig aktör för att skapa fler hållbara bostäder, säger Terje Björsell.

Terje har 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och har tidigare arbetat som fondchef på Niam.

– Ambitionen är att We are Tomorrow ska vara en ledande kraft för en förändring av hur stadsbyggande fungerar. Terje Björsell har en djup erfarenhet av fastighetsbranschen och kommer som ny vd vara en viktig tillgång, säger Niklas Andersson, grundare av och ordförande i We are Tomorrow.

Redaktionen