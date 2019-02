Tvåsiffrigt ras för NCC efter kapad utdelning

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR NCC

NCC föll som mest 13 procent på onsdagen efter att byggbolaget oväntat halverat utdelningen efter ett år fyllt av resultatbesvikelser.

Aktien återhämtade sig dock under dagen och handlades strax innan stängning till 135,40 kronor, ner 10 procent jämfört med tisdagens slutkurs.

NCC:s styrelse föreslog i rapporten en utdelning om 4 kronor per aktie jämfört med 8 kronor i fjol.

– När det gäller utdelningen väljer styrelsen att agera i linje med en mer försiktig princip och skapa ökad finansiell flexibilitet för NCC, säger bolagets styrelseordförande Tomas Billing i ett pressmeddelande.

Bolaget gjorde en förlust om 7 kronor per aktie under det gångna året, att jämföra med vinsten om 8,07 kronor per aktie under förra året. Det svaga helårsresultatet tyngdes av att bolaget gjorde avsättningar, omvärderingar och samt nedskrivningar på sammanlagt 1 565 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Vidare kan noteras att NCC hade ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om 375 miljoner kronor under 2018. Det kan jämföras med 2017 då bolaget hade ett positivt kassaflöde om 2 158 miljoner kronor.

Enligt NCC:s vd Tomas Carlsson har dock bolaget en stark kärna där ungefär två tredjedelar av koncernen går bra.

–Vi är på rätt väg. Men mycket annat återstår att göra och det kommer ta tid innan åtgärderna fullt ut ger resultat, skriver han i vd-ordet.

I det fjärde kvartalet togs omstruktureringskostnader på 152 miljoner kronor av cirka 200 miljoner som tidigare aviserats.

Serneke och Skanska, som också brottats med lönsamhetsproblem under året, publicerar respektive bokslutskommuniké den 6 och 8 februari.

Oskar von Bahr