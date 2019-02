K2A gör riktad emission av preffar

K2A har genomfört en riktad nyemission av 307 144 preferensaktier som tillför bolaget cirka 91 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet med kapitalanskaffningen är enligt bolaget att få en ökad finansiell flexibilitet och att kunna ta tillvarata nya investeringsmöjligheter.

Teckningskursen låg på 295 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar en rabatt om 3,0 procent gentemot den volymviktade snittkursen på Nasdaq First North under de tio senaste handelsdagarna, skriver K2A i ett pressmeddelande.

Skälet till att aktieägarnas företrädesrätt frångicks var enligt bolaget att man ville bredda aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Oskar von Bahr