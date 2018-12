Offentliga Hus köper i Göteborg

Offentliga Hus förvärvar en samhällsfastighet i Tynnered, i Göteborg. Affären görs via förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB och sker till ett underliggande fastighetsvärde om 367 miljoner kronor.

Byggnaden har 8208 kvadratmeter uthyrningsbar area och omfattar lokaler för kontor samt handel.

Fastigheten är under uppförande och beräknas vara färdigställd under 2020. Tillträde sker under det fjärde kvartalet 2020.

– Med detta förvärv förstärker och flyttar vi fram vår position inom samhällsfastigheter i den expansiva Göteborgsregionen. För det växande Tynnered kommer vår fastighet att vara något av ett framtida nav för samhället med både offentliga och kommersiell service, säger Lars Holm, vd på Offentliga Hus.

Uthyrningsgraden uppgår till drygt 90% och det årliga hyresvärdet ligger på 19,5 miljoner kronor. De största hyresgästerna är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Hemköp.

Glimsted och Colliers var köparens rådgivare i transaktionen.

Redaktionen