Stark men trång Uppsalamarknad

Transaktions- och hyresmarknaden i Uppsala har varit stark de senaste åren – även om Gustav Källén, transaktionschef på Svefa, hade förväntat sig något mer av marknaden i staden sett till grundläggande goda förutsättningar. Under Business Arena Satellit Uppsala diskuterades Uppsalamarknaden.

Under 2017 och hittills under 2018 har det skett flera stora transaktioner i Uppsala, där flera nationella bolag klivit in i staden. Bland annat har Bonnier Fastigheter, Vasakronan och Castellum växlat upp i staden de senaste åren. Men det är fortsatt mest en lokal marknad med lokala aktörer, enligt Källén.

– Det är lite förvånande att det saknas större börsnoterade aktörer på köpsidan. Men vi bedömer att det kommit in flera starka bolag på Uppsalamarknaden, vilket kommer att öka likviditeten på sikt, säger han.

Han menar att det finns mycket grundläggande fundaments som tyder på att Uppsalamarknaden kommer att vara stark över tid.

– Uppsala har exempelvis passerat hyresnivåerna i Malmö. Det beror på att man har inte tillfört kontor i samma takt som i till exempel Malmö, därav tror jag att det finns en annan hyrespotential i Uppsala – vilket jag inte tror att det finns i andra städer.

Utmaningen på kontorssidan ligger enligt Källén i att staden länge präglats av att vara en residensstad, även om akademin historiskt, och idag, har en stark ställning.

– Uppsala skulle må bra av att universitetet satsade ännu mer på lifescience och kopplingen till näringslivet. Ska man dra igång nya kontorssatsningar vill man ha en större ankarhyresgäst – där har man inte riktigt nått fram. Bara för att man har ett universitetet betyder inte det att folk stannar i ett näringsliv som växer kring akademin. Att få studenter att stanna kvar är nyckeln. Uppsala har den möjligheten, men det gäller att ta vara på den.

Källén påpekar samtidigt att staden redan har en god regional tillväxt.

I en efterföljande panel säger samtliga deltagare att man vill fortsätta växa i Uppsala, som man ser som en marknad med stor potential – men att det samtidigt finns utmaningar framåt.

– Klövern har en uttalad ambition att växa i Uppsala. Men det vill även andra, vilket påverkar värdena. Vi skulle vilja växa mer i centrala Uppsala för att komplettera det vi redan har, men med de prisnivåer vi ser idag gäller det mest fastigheter med utvecklingspotential, säger Per Nilsson, affärsenhetschef på Klövern i Uppsala.

Björn Johansson, affärsområdeschef Uppsala på Castellum instämmer.

– Det är inte så många som vill sälja, så det är en utmaning att växa. Castellum har just nu 106 kvadratmeter lediga i centrala Uppsala – det är en utmaning för de företag som vill växa i staden, säger han.

Panelen efterfrågar unisont mer planlagd mark för att kunna bygga nya kontorsytor. Sett till nuvarande marknad höjer dock Gustav Källén ett varningens finger.

– När betalningsviljan går ner och entreprenadkostnaderna upp finns risk att vi halverar markvärdet. Bolag sitter inte och tjuvhåller på mark, men förutsättningarna finns inte alltid när marknaden viker, säger han.

Maria Nordlander