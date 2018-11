Profi lanserar co-working koncept

Profi Fastigheter lanserar ett eget co-working koncept under varumärket C/O. I och med satsningen ökar bolagets co-working ytor till 10 000 kvadratmeter.

Först ut är Nordic Forum, som flyttar in hos Profi i Kista. Under 2019 lanserar C/O även i Bredden, Jakobsberg, Sollentuna, Haninge och Älvsjö.

Anläggningarnas storlek omfattar mellan 1 000 kvm – 3 500 kvm.

– Vi ser C/O som en strategisk satsning för att bredda vårt kunderbjudande och möta våra kunders krav på effektiva kontor. Att driva C/O i egen regi ligger helt i linje med vår strategi inom aktiv förvaltning, säger Thomas Sipos, vd Profi Fastigheter.

Redaktionen