Länsförsäkringar ratar bud på Stendörren

Länsförsäkringar Fonder anser att EQT:s bud på Stendörren är för snålt och kommer därför inte acceptera detta. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt efter att Länsförsäkringar flaggat upp till strax över 10 procent av kapitalet i fastighetsbolaget.

Enligt Peter Norhammer, som förvaltar Länsförsäkringars fastighetsfond, ligger substansvärdet redan i nuläget en bra bit över budnivån och kommer dessutom växa snabbt under överskådlig framtid.

På tisdagen lade EQT Real Estate ett bud om 100,25 kronor per aktie i Stendörren. Budet motsvarade en premie om knappt 4 procent jämfört med måndagens stängningskurs. Stendörrens aktuella substansvärde låg på 100 kronor per aktie i det tredje kvartalet medan det långsiktiga substansvärdet uppgick till 109,60 kronor per aktie.

Länsförsäkringar flaggade på onsdagen upp sitt innehav i Stendörren till 10,01 procent av kapitalet och 5,56 procent av rösterna.

Oskar von Bahr