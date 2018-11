Flexibla kontor ökar med 30 procent

I Europa väntas andelen flexibla kontorsytor öka med upp till 30 procent de kommande fem åren – motsvarande sju miljoner kvadratmeter. Det visar en ny rapport från JLL.

Flexibla kontor är en växande trend som allt fler fastighetsägare får upp ögonen för. Bland annat gick Wallenstam in i co-working bolaget Convendum och Profi Fastigheter lanserade nyligen ett eget co-working koncept.

JLL:s rapport, “Disruption or Distracion”, visar att sektorn mer än dubblats sedan 2014 och väntas växa med 30 procent per år under de kommande fem åren.

– Trenden med flexibla kontorslösningar har även kommit till Sverige, i synnerhet till våra storstäder. I Stockholm, som är en av de 20 städer som JLL följer, har volymen flexibla kontorslösningar ökat rejält. Hittills under 2018 har avtal om mer än 40 000 kvadratmeter tecknats med olika aktörer som erbjuder flexibla kontorslösningar, enligt JLL:s siffror. Dessa aktörer har identifierat ett behov på marknaden som fastighetsägare inte riktigt har kunnat svara upp mot. Vi tror att kravet och behovet av främst flexibilitet kommer att bestå och påverka ägare, investerare och hyresgäster, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL Sverige.

Analysen kommer bland annat fram till att med 700 leverantörer av flexibla kontorslösningar betraktas en konsolidering som oundviklig. Operatörer som är välkapitaliserade, erfarna och geografiskt spridda kommer sannolikt att blomstra, liksom nischoperatörer och innovativa aktörer.

Redaktionen