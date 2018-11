Engwall lämnar Hemfosas styrelse

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR Hemfosa

Jens Engwall, grundare och tidigare vd i Hemfosa och nybliven vd i avknoppningen Nyfosa, lämnar styrelsen för Hemfosa.

Det var under våren som planerna på en avknoppning i form av Nyfosa presenterades. Under hela processen med att dela och ut notera Nyfosa på Nasdaq Stockholm har Engwall fortsatt som styrelseledamot i Hemfosa.

Nu lämnar han alltså uppdraget, enligt ett pressmeddelande för att kunna fokusera på uppdraget som vd och styrelseledamot i Nyfosa, och för att låta Hemfosa självständigt fortsätta sin utveckling.

– Jens Engwall har som grundare, styrelseledamot och vd i Hemfosa under 2009-2018 varit mycket viktig för Hemfosas utveckling och har bidragit till att stora värden skapats. Detta illustreras väl av att bolagets fastighetsbestånd (inklusive Nyfosa) under dessa år vuxit från noll till att representera ett fastighetsvärde om 51 miljarder kronor per den 30 september 2018. Efter uppdelningen av Hemfosa-koncernen i två specialiserade bolag är det ett naturligt steg att Jens Engwall framåt fokuserar på uppdraget som vd och styrelseledamot i Nyfosa. Vi ser fram emot att tillvarata Hemfosas fulla potential inom samhällssegmentet under ledning av vd Caroline Arehult, säger Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa.

Redaktionen