Castellum etablerar låneprogram i euro

Castellum har öppnat för möjligheten att hämta in pengar på den europeiska penningmarknaden och etablerat ett EMTN-program. Programmet har ett rambelopp om 2 miljarder euro och är avsett för att hämta in pengar via obligationer i euro, så kallade eurobonds.

Bolaget har anlitat JP Morgan, Danske Bank, Nordea och Swedbank till att arrangera investerarmöten och dessutom utreda möjlighetera för Castellum att göra en större emission på euromarknaden, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

– Vi skaffar oss nu ett värdefullt verktyg i syfte att kunna öka andelen icke säkerställd finansiering, förlänga lånekapitalbindningen och bredda vår investerarbas, skriver CFO Ulrika Danielsson i en kommentar.

