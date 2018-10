Nytt jobb för Ingvor Sundbom

Ingvor Sundbom rekryteras som ny CFO på Heimstaden. Hon efterträder Magnus Nordholm, som går över till rollen som CEO för bolagets majoritetsägare Fredensborg AS.

Tidigare har Ingvor Sundbom varit bland annat CFO för Hufvudstaden, Oscar Properties och varit transaktionschef på Bonnier Fastigheter. Närmast kommer hon från rollen som vd Prime Living.

– Under hösten kommer jag gradvis fasa över delar av mina ansvarsområden till Ingvor, parallellt med att jag träder in i min nya roll. Heimstaden och Fredensborg-koncernen kommer fortsätta på den tillväxt och förbättringsresa som vi arbetat med under en lång tid och det blir intressant och utmanande att ta en bredare roll i denna utveckling, säger Magnus Nordholm.

Ingvor börjar den 5 november 2018 och rapporterar till koncernchef Patrik Hall.

Magnus Nordholm kommer även fortsättningsvis att sitta i styrelsen för Heimstaden.

