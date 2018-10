IT-boomen satte fart på kontorsmarknaden

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 4, 2018.

Under de sista åren av IT-boomen när hypen var som störst kröp vakansgraden ner under två procent i de centrala delarna av Stockholm. Nu har vi ett liknande läge i huvudstaden där inte minst IT och den digitala transformationen är en del i kontorskonkurrensen. Fastighetsnytt träffade Henrik Eriksson som varit med i uthyrningssvängen i över 20 år.

Henrik Eriksson inledde karriären 1995, då mycket handlade om att ta hand om och avveckla de dåliga fastigheter som var resterna efter den stora kraschen på 90-talets inledning och han arbetade på bolag som Riddarstaden och Mandanus. Sedan blev det AP-fastigheter och uthyrning, mycket utanför tullarna där det var helt andra förutsättningar än i dag.

– Det var riktig försäljning, inte ordermottagning och köer som i dag, man fick verkligen jobba med folk men det var riktigt kul. När jag började jobba fanns det ingen efterfrågan, på Sveavägen stod 22 procent tomt, det är svårt att tänka sig i dag. Jag jobbade mycket i Nacka Strand, Ulvsunda och Mariehäll då och där var vakanserna brutala, det var verkligen sälj på den tiden, säger Henrik Eriksson.

I dag är situationen en annan, inte minst i de centrala delarna av Stockholm där topphyrorna når nya rekordnivåer och vakansgraden åter nosar på två procent. En anledning, enligt Henrik Eriksson, är bristen på arbetskraft där inte minst kodare behövs i hög utsträckning i digitaliseringens tid.

– Förut räckte det med att anställa folk i Stockholm men de senaste åren tittar man mot Mälardalen, Nynäshamn med mera för inpendling vilket lett till att det blivit en extrem hets mot att sitta i centrala lägen för att kunna rekrytera folk. Det har alltid varit viktigt men än mer så nu då det blivit en del i konkurrenspaketet tillsammans med löner och titlar. Det har också lett till en väldig spets på hyran inne i stan jämfört med ytterförort.

Det var inte lika stor spridning på hyrorna om man tittar tillbaka på IT-boomen, anser Henrik Eriksson, däremot var det goda tider för att hyra ut kontorslokaler. Företag och investerare kastade sig över det vi kallar internet och bolagen värderades till stor del på antal anställda, vilket ledde till en tillväxtstrategi som handlade om att anställa och förvärva nya företag. Detta spillde givetvis över på kontorsmarknaden.

– Man hyrde på sig jätteytor där multipeln inte hade att göra med EBITA utan hur många huvuden man hade, oavsett minus i resultaträkningen. Det avspeglade sig tydligt i lokalerna där varannan affär tog på sig för stora ytor. Deras framtidsdrömmar var väldigt tydligt visualiserade i det fysiska, alla hade framtidsplaner och när till slut för många hade det då pös det.

Innan bubblan sprack hann dock hyresnivåerna stegras till smått orimliga nivåer. Henrik Eriksson minns ett par case där man satte hyror på 2 700-3 000 kronor per kvadratmeter i Solna och Sundbyberg, inte långt ifrån dagens hyresnivåer nu 17 år senare. Inne i centrala Stockholm handlade det om hyror kring 6 000. Men Henrik Eriksson ser en mycket nyktrare marknad i dag, det är inte som fastighetskraschen på 90-talet när allt byggde på förväntningar utan kassaflödet har tagit allt större plats och man jobbar mer minutiöst. Henrik Eriksson ser exempelvis trenderna med co-working och delning med den nya tekniken som nya sätt att lösa trångboddheten i staden. Men han påminner också om att det första man stryper vid en kris är tillköpta arbetsplatser.

– Jag minns när man pratade med företagen 2001, då fanns det mycket pengar att tjäna på att gå in hårt och släppa ytor. De kunde betala rätt bra bara för att slippa hyresavtal och få ut dem ur balansräkningen. Det har vi inte sett ännu.

Mattias Fröjd