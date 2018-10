Fortsatt stort behov av hotell i Stockholm

Trots att antalet hotellrum har ökat markant i Stockholm de senaste åren, finns fortfarande behov av ytterligare cirka 1 000 hotellrum i staden. Det visar Hotellrapporten 2018, som Stockholms Business Region står bakom.

Den senaste tiden har bland annat Haymarket by Scandic, Hotel At Six, Hobo Hotel, Downtown Camper by Scandic och Bank Hotel färdigställts i huvudstaden. Totalt tillfördes 1 840 nya hotellrum bara under 2017.

Men enligt rapporten gör bland annat ändrade resvanor, en växande medelklass i Asien och billigare flygpriser att behovet fortsatt är stort.

– Vi ser en stor ökning av besökare från Indien, Kina och USA, dels på grund av en växande medelklass i Asien, men även tack vare etableringen av många nya flyglinjer till Stockholm, vilket har underlättat för internationella besökare att komma hit. Under de senaste sex åren vi fått över 40 nya europeiska och 20 nya interkontinentala direktflyglinjer till Stockholm, säger Anna Gissler, tf vd på Stockholm Business Region.

Enligt rapporten kommer efterfrågan fortsätta att utvecklas i god takt och att det finns utrymme för ytterligare cirka 1000 nya rum i staden under de närmsta fem åren. Detta är utöver de 5 100 hotellrum som är planerade att tillföras länet samt de 1 600 rum som är planerade men bedöms som osäkra under den kommande femårsperioden.

Redaktionen