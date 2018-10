Bra dag för Skanska i USA

Fastighetsmarknad, Kontor Under de sista åren av IT-boomen när hypen var som störst kröp vakansgraden ner under två procent i de centrala delarna av Stockholm. Nu har vi ett liknande läge i huvudstaden där inte minst IT och den digitala transformationen är en del i kontorskonkurrensen. Fastighetsnytt träffade Henrik Eriksson som varit med i uthyrningssvängen i över 20 år.