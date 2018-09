“Vi ska fortsätta på den inslagna vägen”

Caroline Arehult tillträdde förra veckan posten som vd för Hemfosa Fastigheter efter 19 år på Skanska, nu senast som vd för Skanska Fastigheter Stockholm. Hon ersätter därmed Jens Engwall som blir vd för Hemfosas snart avknoppade dotterbolag Nyfosa. Fastighetsnytt har ställt några frågor till Caroline Arehult.

Hur känns det att ha vara på din nya post?

– Det känns fantastiskt kul! Jag har blivit varmt välkomnad och jag upplever att det finns mycket positiv energi hos mina nya kollegor inför den ”nystart” som bolaget står inför. Jag lär mig mycket nytt, samtidigt som jag ser många delar där jag kan tillföra något utifrån min kunskap och erfarenhet från Skanska.

Hur skiljer sig arbetet som vd och koncernchef för ett börsbolag från det uppdrag du hade hos Skanska?

– Det är svårt att svara på denna fråga än då jag endast jobbat två veckor i min nya roll men såklart är det annorlunda när jag nu står som ytterst ansvarig för ett börsbolag.

Vad tar du med dig från tiden hos Skanska?

– Jag har varit på Skanska i 19 år och lärt mig otroligt mycket under dessa år. Jag har fått ren ”fastighetskunskap” men även utvecklats som ledare. All denna erfarenhet tar jag med mig nu när jag går vidare till Hemfosa men om jag skulle välja ut ett par saker som jag vill lyfta fram skulle det ena vara mitt ledarskap. Det har jag fått chansen att utveckla både i mina olika chefspositioner på Skanska men också i väldigt bra och givande interna ledarskapsprogram. Det andra är att jag under min tid på Skanska fokuserat mycket på hållbarhetsfrågor vilket jag tror att jag kan ha nytta av i min nya roll på Hemfosa.

Nu har Hemfosas portfölj renondlats efter att ha spretat en hel del men hur kommer Caroline Arehults Hemfosa att se ut?

– Vi kommer under hösten att arbeta fram en ny affärsplan där bland annat denna fråga kommer att besvaras. Spontant ser jag att vi ska fortsätta på den inslagna vägen med samhällsfastigheter men hitta kloka sätt att utveckla oss och bli ännu bättre inom det området.

Hemfosa är starkt förknippat med en transaktionsintensiv strategi, kommer det att ändras?

– Vi kommer fortsätta växa verksamheten men hastigheten är något vi behöver komma fram till i vårt strategiarbete.

Sverrir Thór