Nya hyresgäster i The Point

Regus, DNB Bank och Quality Hotel View flyttar in i The Point på Hyllie, i Malmö. Kontorsbyggnaden är under uppförande och planeras stå färdig under början av 2020.

Quality Hotel View bedriver idag sin verksamhet i anslutning till kontorshuset och har valt att expandera sin konferensanläggning i The Point.

DNB Bank flyttar sin verksamhet från World Trade Center i Malmö till The Point.

– Närheten till det nya centrala Malmö är en av de viktigaste parametrarna för vår kommande etablering. Vi knyter Europa närmare DNB – där Hyllie och The Point blir det ultimata läget, berättar Bertil Johansson, chef för bilfinansiering på DNB Bank.

Co-workingaktören Regus utvecklar sin verksamhet och etablerar sig på tre våningsplan i fastigheten.

Annehem Bygg & Projekt, dotterbolag inom Peab Projektutveckling, ansvarar för projektet. Ägare är Peab och Volito Fastigheter AB.

– Det är fantastiskt att ha med oss tre starka aktörer in i projektet. Regus produkt blir ett bra komplement till huset i övrigt och hotellets expansion in i The Point, kommer öka servicen till våra hyresgäster, säger Lars Bengtsson, Fastighetschef på Annehem Bygg & Projekt.

The Point kommer få 29 våningar och omfatta totalt 20 500 kvadratmeter. Byggnaden blir 110 meter hög.

Redaktionen