“NK blir lyxigare och mer personligt”

Den 24 september öppnar Nordiska Kompaniets nya varuhusytor i Parkaden som får en helt ny entré och rulltrappa som sammankopplar båda sidorna av varuhuset. “NK blir större, lyxigare och mer personligt”, säger presskontakten Kristina Westerlind.

Precis som Fastighetsnytt tidigare rapporterat vill ledningen ta varuhuset in i “en ny epok” genom att stöpa om 50 procent av den nuvarande butiksytan de kommande tre åren.

– Varuhuset blir större, lyxigare och mer personligt. Det är en unik händelse i NK:s historia att varuhuset växer, säger presskontakten Kristina Westerlind.

Den 24 september öppnas nya varuhusytor i Parkaden som kommer att fokusera på service, mat och hälsa. Först ut att öppna är ett skrädderi och skomakeri.

– Parkaden har ett perfekt läge för våra nya serviceavdelningar, de ligger nära entrén så att man enkelt kan smita in för att lämna eller hämta sina kläder och skor. Via rulltrappan under Regeringsgatan kan man sedan enkelt ta sig över till NK och rakt in i den nya saluhallen som öppnar i februari, säger varuhuschefen Andreas Edström i ett pressmeddelande.

Fler serviceavdelningar kommer att öppna under vintern och i november invigs ett helt nytt matkoncept. På Parkadens tak har NK fått bygglov för ett utomhusgym där det planeras för löparbanor, padeltennisbanor och en juicebar.

Teresa Ahola