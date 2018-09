Fastighetsnytt rekryterar och utökar ledningsgruppen

Lina Hann har rekryterats till rollen som försäljningschef på Fastighetsnytt. Hon kommer även att ingå i Fastighetsnytts ledningsgrupp.

Lina Hann kommer närmast från Easyfairs där hon arbetat i olika roller, senast som affärsområdeschef där hon lett utveckling av projekt och erbjudandet till marknaden. Hon är informatör i botten och har arbetat med möten i olika former under hela karriären, något hon tar med sig in i Fastighetsnytt och Business Arena.

– Jag kommer till en jätteintressant bransch som driver viktiga frågor för hela samhället. Här är Business Arena och Fastighetsnytt fantastiska produkter, där både tidningen och konferensverksamhet bidrar med både nytta och mötesplatser för marknaden. Jag har lång erfarenhet, av framförallt möten, som jag kan bidra med för att ytterligare förädla de varumärken som finns, säger Lina Hann.

– Jag är väldigt glad över att ha rekryterat Lina till rollen som försäljningschef på Fastighetsnytt och Business Arena. Med sin mångåriga erfarenhet från event, med bland annat nordisk expansion av flera mässkoncept, är Lina rätt person att bidra till Fastighetsnytt och Business Arenas utveckling. Lina kommer att leda säljavdelningen och också vara en del i Fastighetsnytts ledningsgrupp, säger Lena Stark, vd, Fastighetsnytt.

Lina Hann tillträder tjänsten 19 november.