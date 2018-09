Diös-affären: “Fastigheter vägde för mycket i portföljen”

“Bengtssons Tidnings AB som går under namnet BTAB Invest är ett familjeägt Investment bolag med tre inriktningar; Fastigheter, Industri & Värdepapper. Fastighetsområdet har under de senaste åren börjat väga lite väl tungt. När affären med Nordstjernan dök upp såg vi en fin möjlighet att lätta lite på vår fastighetsexponering samtidigt som Diös, som vi ägt under en 10 års period och som avkastat mycket bra, fick en ny långsiktig och kompetent ägare. Affären blir lyckosam för alla parter, inte minst Diös.”

Så kommenterar Jonas och Anders Bengtsson sitt ägarbolags försäljning av 5,05 procent av kapital och röster i Diös. En försäljning som ägde rum på måndagen och kablades ut till marknaden innan börsens öppning på tisdagen. Totalt sålde Bengtssons Tidnings AB 6 787 374 aktier i Diös och enligt en insynsrapportering var det till kursen 55 kronor vilket innebär att man sålde aktier för 373,3 miljoner kronor.

Köpare av aktierna var Nordstjernan som bland annat har ett stort engagemang i samhällsbyggnadssektorn via ägandet i NCC och Bonava.

– Vi anser att Diös är ett välskött fastighetsbolag med stark marknadsposition. Bolaget har dessutom en bra direktavkastning. Vi är mycket glada att nu bli delägare i Diös, kommenterar Tomas Billing, vd för Nordstjernan, i ett mail till Fastighetsnytt.

Även Knut Rost, vd för Diös, har i ett mail till Fastighetsnytt kommenterat affären.

– Det känns väldigt spännande att Nordstjernan förvärvar en stor aktiepost i Diös. Vi ser fram emot en fördjupad dialog med våra nya aktieägare, säger han.

Sverrir Thór