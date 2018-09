D. Carnegie köper i Södertälje

D. Carnegie & Co AB förvärvar två bostadsfastigheter i Södertälje. Affären sker till ett underliggande värde om 70 miljoner kronor. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg.

– Vi är nöjda med att ytterligare kunna utöka vårt fastighetsbestånd i den snabbväxande Stockholmsregionen. Fastigheterna har en god utvecklingspotential och passar väl in i vår affärsmodell. Vi vill också tacka Fastighets AB L E Lundberg för ett gott samarbete under transaktionsprocessen, säger Svein-Erik Lilleland, vd på D. Carnegie & Co.

