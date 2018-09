America first eller America alone?

Det finns två stora dragare i den globala ekonomin för tillfället med USA och Kina, menar Alasdair Ross, Countries Editor på The Economist, och han tror att det blir en ”rough ride” över de närmaste två åren. Men medan handelskriget eskalerar står inte övriga världen still och väntar utan nya allianser och handelsvägar bildas.

Den globala ekonomin mår ganska bra för tillfället vilket kan kännas märkligt satt i perspektiv mot de senaste årens minst sagt omvälvande händelser, Trump, Kim Jong-Un, Brexit, utvisade ambassadörer och så vidare. Men Alasdair Ross, som inledningstalade på Business Arena Stockholm, ser en relativt välmående global ekonomi där återhämtningen efter finanskrisen fått fäste ordentligt.

Sedan finns det förstås stora osäkerhetsfaktorer, inte minst vad gäller det växande handelskriget där Donald Trump och Xi Jinping står mot varandra.

– Ingen av dessa är kapabla att vika ner sig, ingen av dem är byggda på det sättet och de backas av supporters och väljare som inte låter dem vika ner sig. Vi kommer behöva hålla ett öga på vad som händer där, säger Alasdair Ross.

Konfrontationen mellan stormakterna beskriver Alasdair Ross som en på många sätt existentiell konfrontation, ”there can be only one”. Det har varit USA som suttit i förarsätet under en lång tid och även om det är en bit kvar tills Kina gör anspråk på den positionen så menar Ross att det är en utmanare vi inte har sett sedan det kalla kriget. Och det knakar betänkligt på sina håll.

– Det är inte förvånande att vi ser rörelser på de geopolitiska, tektoniska plattorna med en liten jordbävning här och där. Vi förväntar oss det men jag tror också att vi kommer hantera det även om det verkar skrämmande ibland, säger Alasdair Ross.

”Som att hälla bensin på en brasa”

Även om mycket av det som går bra i den amerikanska ekonomin kan härledas till den förra administrationen så menar Alasdair Ross att Donald Trump lyckas väl med att hålla i det och accelerera tillväxten via skattesänkningar med mera. Men frågan är om det går för bra? Federal Reserve tittar på tillväxten och det kan vara stigande räntor på gång, Alasdair Ross tror att tillväxten i USA toppar i år för att sedan sjunka tillbaka något. Vad man framförallt bör titta på är Donald Trumps handelskrig mot såväl vänner och allierade som fiender, samtidigt som man backar ur avtal efter avtal.

– Trump vill bygga upp ett America first men frågan är om det är ett America alone, jag lutar åt det senare alternativet. De geopolitiska plattorna har skiftat under senare år men det är ingen tvekan om att Trump accelererat det hela, som att hälla bensin på en brasa. Och ju snabbare det går ju svårare blir det att förutse.

Men andra har inte stannat på grund av detta. Alasdair Ross menar att vi nu ser handelsavtal och politiska allianser skifta på andra håll.

– Jag tror att vi kommer få se USA sitta i baksätet under omorganiseringen av de globala handelsmönstren. Vad vi ser med CPTTP-avtalet, som är en efterföljare till Trans-Pacific Partnership, där Japan driver på är en ny form av global handel där inte USA bestämmer allt. Vi ser fler regionala handelspakter och bilaterala handelspakter än tidigare, på många sätt har Trumps handelskrig sparkat igång saker igen mellan regioner och länder. Japan tar en stor roll, Europa har också mycket att säga till om. Storbritannien som lämnar Europa och ger sig iväg mot nya handelsrelationer är en annan dynamik i den globala bilden. Amerika kommer givetvis komma tillbaks in i handlingarna men det kommer att ta lite längre tid, säger Alasdair Ross.

Trots ett relativt stabilt ekonomiskt läge finns det tydligen en hel del risker som vi bör hålla utkik för, men Alasdair Ross avslutar sitt anförande med en positiv reflektion.

– Det finns alltid en risk saker går mycket bättre än förväntat. Som affärsmänniskor vet ni hur frustrerande det kan vara när man förberett allt, skalkat luckorna och är redo för stormen. Men sedan när du kikar ut så skiner solen.

Mattias Fröjd