2008 – året som bjöd på det mesta

Inledningen av 2008 var skakig, signalerna från USA var oroväckande. Men oron hade ännu inte satt sig, vid en rundringning till finansdirektörerna var ett av tipsen att det förmodligen blåst över till sommaren. Konjunkturinstitutets prognos i januari talade om en BNP-tillväxt på 3,0 procent 2008 och 2,8 procent 2009.

Men man skulle bli mer pessimistiska i sina prognoser i takt med att fler och fler problem uppdagade sig. I mars 2008 tas investment­banken Bear Stearns över av JPMorgan Chase på grund av akuta likviditetsproblem. Konjunkturinstitutets prognos i juni: ”Svensk ekonomi tappar fart 2008 men ljusning i sikte 2009”.

Efter sommaren blev dock stämningen dystrare, The Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) och Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) var i så dåligt skick att den amerikanska staten tvingades ta över, då hade vi nått inledningen av september. De bägge bolåneinstituten stod då för nära 50 procent av marknaden när det gällde ägda eller garanterade bostadslån i USA. 15 september 2008 ansöker USA:s fjärde största investmentbank, ­Lehman Brothers, om konkurs. Med tillgångar på 691 miljarder dollar är det den största konkursen någonsin i USA. USA:s Finansminister Henry Paulson beslutade att inte rädda Lehman Brothers, kanske för att statuera ett exempel. Dagen efter Lehman Brothers gick staten in med 85 miljarder dollar i ett AIG som var på väg att haverera.

Den 17 september, dagen efter AIGs räddningspaket, var det dags för Business Arena Stockholm. Den vanliga, gemensamma inledningen fick detta år ett hastigt tillskott i form av Fastpartners vd, Sven-Olof Johansson, som befann sig i New York och fick kommentera stämningen via telefon till åhörarna på Clarion Hotel vid Skanstull. Över en knastrig telefonlinje beskrev han läget som lätt kaosartat.

Men i det här läget var det få som riktigt anade att krisen skulle leda till att nationer vacklade och unioner skulle sättas under press. Möjligtvis hade före detta statsminister Göran Persson ett hum då han under sitt inledningsanförande under Business Arena sade att: ”Det finns mycket av Titanic över det här. Fartyget har träffat isberget i USA. Vi i Europa dansar just nu i matsalen och snart ska vi samlas för att sjunga – Närmare gud till dig”.

För fastighetsbolagen då? Transaktionsmässigt så var fyra av de tio största transaktionerna i Europa vid den här tidpunkten svenska, eller hade svensk anknytning. Inte minst vår största affär genom tiderna när AP-fastigheter förvärvade Vasakronan för 41,1 miljarder i början av juli. Men visst började oron krypa in, inte minst när det gällde räntorna. Riksbanken hade i september satt räntan till 4,75 med indikationer på ytterligare höjningar. Många valde i det här läget att räntesäkra sig genom derivatkontrakt i form av en ränteswap. Sex månader senare hade räntan sänks med 3,75 ner till 1 procent vilket gav en stor portion orealiserade förluster i fastighetsbolagens resultaträkningar.

Möjligtvis var det siffran 500 som spökade i bakhuvudet på finansdirektörerna. Men man kan också konstatera att stålbadet under 90-talskraschen också lärt oss ett och annat. Många av fastighetsbolagen kunde, tack vare stabila finanser, sitta still i båten och vänta på bättre tider.

BNP-tillväxten i Sverige var -0,6 procent för 2008 och -5,2 för 2009. För svensk del var krisen över en bit in i 2010, det året slutade med en tillväxt på 5,6 procent, under det sista kvartalet var BNP-tillväxten 7,3 procent vilket är den största ökningen sedan SCB började med kvartalsvisa mätningar 1970.

Mattias Fröjd