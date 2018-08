Vad händer i konsultbranschen?

Det har varit en turbulent tid i konsultbranschen på sistone. Uppmärksammade avgångar och jobbyten har avlöst varandra på löpande band och karusellen verkar fortsätta snurra. Nu senast har JLL meddelat att bolagets nordiske analyschef Tor Borg lämnar bolaget och det är bara en raden avgångar från konsultjättens svenska verksamhet, där kulmen givetvis var vd Daniel Gorosch avgång.

Även andra konsultjättar med internationell koppling har meddelat om stora personalförändringar. En av dessa är Cushman & Wakefield där vd:n Agneta Jacobsson slutar och en av transaktionsmarknadens starkast lysande stjärnor, Thomas Persson likaså. Savills storsatsar och tar in en stark trupp meriterade konsulter. Från JLL:s håll har det dessutom meddelats att många från det så kallade Tenzing-gänget, som anslöt när JLL köpte Tenzing för några år sedan, nu lämnat då deras lock-up perioder har gått ut.

Vän av ordning undrar så klart vad det är som händer. Enligt personer med god insyn i konsultbranschen kan många av dessa över- och avgångar ses som naturliga, och förvisso är det många som klättrar i karrärstegen, men det florerar även en hel del rykten. Ett sådant gör till exempel gällande att en stor internationell aktör är på väg in på marknaden och i det sammanhanget har den brittiska jätten Knight Frank, med anor till 1800-talets slut, bland andra nämnts. En annan aktör som har försökt ta sig in på den nordiska marknaden är GVA Worldwide men de planer har enligt vad Fastighetsnytt erfar lagts på is och dessutom lär GVA:s ägare, svenska riskkapitalbolaget EQT, vilja sälja bolaget.

Ett annat rykte säger att det kanske kommer skapas en ny nordisk aktör. Huruvida det stämmer får framtiden utvisa.

Det som är klart är att fastighetsbranschen, och då givetvis inklusive konsulterna, har levt vid optimala förhållanden en längre tid. Nu finns det tecken på att konjunkturen kommer att vika och då passar många på att se sig om och se om sina hus. Det skapar givetvis möjligheter för den som är om sig och kring sig och när större globala aktörer satsar finns det alltid behov för talang och kompetens.