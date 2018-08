SSM-projekt i Sundbyberg och Nacka slutsålda

Bostadsbyggaren SSM meddelar på tisdagen att ett par projekt belägna i Sundbyberg och Nacka utanför Stockholm är slutsålda.

De aktuella projekten är The Tube i Ursvik och Turbinhallen i Järla Sjö.

Tillträde och inflyttning till The Tube, som består av 50 bostadsrätter, har skett under första halvåret 2018. Projektet försäljningsstartades under andra kvartalet 2016 och har drivits i egen regi.

Inom de närmaste veckorna flyttar de sista bostadsrättsinnehavarna in i Turbinhallen, som är Gustaf de Lavals fabriksfastighet från 1911. Projektet försäljningsstartades under fjärde kvartalet 2015 och har drivits i ett JV-samarbete med Profi Fastigheter.

