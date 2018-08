NCC stuvar om i ledningen

Susanne Lithander utses till ny CFO. Ylva Lageson återvänder till NCC som chef för affärsutveckling och IT och tar plats i koncernledningen.

–De förändringar vi genomför syftar till att hela organisationen ska vara affärsnära och inriktad på att stötta och utveckla våra projekt, kommenterar Tomas Carlsson, VD och koncernchef för NCC, i ett pressmeddelande.

Susanne Lithander är i dag CFO på Billerud Korsnäs, där hon har varit i sju år. Tidigare har hon varit vd för Mercuri Internationall och haft flera roller inom Ericsson. Hon kommer att tillträda sin position under hösten. Nuvarande CFO Mattias Lundgren kommer att vara kvar i sin roll fram till slutet av oktober och därefter lämna företaget.

Koncernledningen kommer att bestå av:

Tomas Carlsson, VD och koncernchef

Susanne Lithander, CFO (tillträder under hösten)

Ylva Lageson, Head of Operational Development and IT (från 8/10)

Kenneth Nilsson, Head of NCC Infrastructure

Klaus Kaae, Head of NCC Building

Carola Lavén, Head of NCC Property Development

Jyri Salonen, Head of NCC Industry

Följande medlemmar av koncernledningen kommer att lämna NCC: Ann Lindell Saeby (Head of Corporate Relations), Håkan Broman (General Counsel) och Mattias Lundgren (CFO).

Redaktionen