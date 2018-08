Ljummen marknad med logistikfastigheter

Efter att ha varit ett relativt hett segment ifjol, i synnerhet under andra halvåret, har logistikfastigheter varit ett ganska kallt, eller i bästa fall, ljummet sådant på transaktionsmarknaden hittills i år. Statistik som Pangea Property Partners sammanställt, och Fastighetsnytt tagit del av, visar att under första halvåret 2018 uppgick volymen i transaktioner med logistikfastigheter till 905 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 4 miljarder under första halvåret ifjol och 5,9 miljarder under andra halvåret.

Logistik har, som bland annat framkommit hos Fastighetsnytt, varit ett hett segment under en längre period. Även på börsen har det varit ett hett segment och givit bra avkastning hittills år och det finns inte mycket som tyder på att det kommer sluta vara så. Normalt utgör logistikfastigheter någonstans mellan 5-10 procent av den totala årsvolymen på transaktionsmarknaden men hittills i år uppgår volymen till 1,2 procent. Anledningen till den ”vikande” transaktionsmarknaden är att det knappt finns några objekt att köpa, enligt Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea.

– Det är en liten sektor där inte många objekt funnits ute till salu på sistone. Det finns gott om köpare och nyproduktionen har ökat men det mesta är byggt på beställning och kommer inte ut på transaktionsmarknaden, säger han till Fastighetsnytt.

Han tillägger att det finns några större objekt till salu och att några av dessa affärer sannolikt kommer att stängas i början av hösten.

– Jag tror att det kommer att bli ett uppsving i marknaden till hösten och att årsvolymen blir ganska normal när vi summerar ihop året, säger Mikael Söderlundh.

Sverrir Thór