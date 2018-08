Antalet påbörjade lägenheter minskar

Antalet påbörjande lägenheter har minskat under det första halvåret 2018, enligt nya siffror från SCB. Jämfört med samma period under 2017 har det skett en minskning på runt 10 procent.

Under 2018 har hittills 30950 lägenheter påbörjats medan siffrorna för samma period under 2017 låg på totalt 34231 lägenheter. Det är första gången antalet avtar under första halvåret sedan 2012. Då påbörjades 27 procent färre lägenheter än under första halvåret 2011.

För lägenheter i flerbostadshus har siffran minskat med 11 procent och lägenheter i småhus har minskat med 4 procent, sedan samma period 2017.

